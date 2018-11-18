صور.. وزير الشباب ومحافظ قنا يتفقدان مركز شباب المراشدة بقنا

قنا - وائل محمد

تفقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، مركز شباب المراشدة، ومركز شباب بنجع حمادى، وذلك خلال جولته التفقدية التى يقوم بها اليوم للمنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة قنا.

واستمع الوزير لطلبات مجلس إدارة المركز الجديد المنتخب منذ أسبوع حيث تلخصت الاحتياجات فى إنشاء ملعب كرة قدم بالأبعاد القانونية بالنجيل الطبيعي، ورفع كفاءة الملعب المتعدد الأغراض والمبنى الادارى.

وأكد الوزير على أهمية الاستثمار فى المركز ضمن رؤية الوزارة نحو تفعيل الإدارة الاقتصادية بمراكز الشباب ، مطالباً من مجلس إدارة المركز العمل على الاستثمار داخل المركز لإنشاء حمام سباحة، لتوفير عوائد يمكن من خلالها تطوير منشآت المركز.

وخلال تفقده لمركز شباب هو بنجع حمادى، قام الوزير بافتتاح ملعب كرة القدم المطور بالنجيل الصناعى وسط تواجد مجموعة من أعضاء المركز، وعدد من نواب البرلمان عن محافظة قنا.

وأكد الوزير على أهمية دور مراكز الشباب داخل المجتمع ودعمها ، ونهج الوزارة نحو جعلها إلى مراكز خدمة مجتمعية يتسنى للنشء والشباب فى جميع المحافظات ممارسة كافة الأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية.