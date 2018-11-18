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الأحد، 18 نوفمبر 2018 12:40 م
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صور.. وزير الشباب والرياضة يتفقد أعمال تطوير نادى نقادة بقنا

الأحد، 18 نوفمبر 2018 12:05 م
صور.. وزير الشباب والرياضة يتفقد أعمال تطوير نادى نقادة بقنا وزير الشباب والرياضة يتفقد أعمال تطوير نادى نقادة بقنا
قنا - وائل محمد
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تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، نادى قنا نقادة الرياضى، لمتابعة أعمال التطوير والتجديدات فى إطار جولته لزيارة عدد من المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.

واجتمع وزير الشباب والرياضة بأهالى مركز نقادة، واستمع إلى العديد من مطالبهم الخاصة بتطوير القطاع الرياضى فى المركز، خاصة نادى نقادة، مطالبين بزيادة الأنشطة الرياضية والألعاب التى تساهم فى تطوير الملاعب.

جدير بالذكر، أن وزارة الشباب والرياضة دعمت النادى بمبلغ 21 مليون جنيه لعملية التطوير.

وزير الشباب والرياضة يتفقد أعمال تطوير نادى نقادة بقنا (1)
وزير الشباب والرياضة يتفقد أعمال تطوير نادى نقادة بقنا (1)

 

وزير الشباب والرياضة يتفقد أعمال تطوير نادى نقادة بقنا (2)
وزير الشباب والرياضة يتفقد أعمال تطوير نادى نقادة بقنا (2)

 

وزير الشباب والرياضة يتفقد أعمال تطوير نادى نقادة بقنا (3)
وزير الشباب والرياضة يتفقد أعمال تطوير نادى نقادة بقنا (3)

 


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