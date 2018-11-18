صور.. ملحن يحرر محضرا ضد شركة MBA للإنتاج الفنى للمطالبة بمستحقاته

حرر الملحن ومؤلف الموسيقى محمد أحمد فؤاد، محضر شرطة ضد شركة MBA للإنتاج الفنى والتوزيع، يتهمها بالنصب، بسبب مستحقات لم يحصل عليها وفقًا لعقد مبرم بينه والشركة، مقابل إنتاج مسلسل "بيت السلايف" الذى تم عرضه على أربع فضائيات هى "أبو ظبى والنهار والقاهرة والناس".

حمل المحضر الذى تم تحريره فى قسم شرطة مدينة نصر أول، رقم 6552 لسنة 2018 إدارى، مختصمًا الممثل القانونى لشركة MBA للإنتاج الفنى والتوزيع بصفته.

وقال الشاكى إن المحضر يعد إثبات حالة لاتخاذ اللازم قانوناً نحو تضرره من المشكو فى حقه بعدم تسليمه باقى مستحقاته المالية بموجب عقد الاتفاق المبرم بينهما فى 30 يوليو 2017، وعدم تسلمه نسخته من العقد، من الشركة المنتجة للمسلسل.

وأوضح أن العقد يقضى بإعداد الموسيقى التصويرية وألحان التتر الغنائى لمسلسل بيت السلايف، مقابل 160 ألف جنيه، تسلم منها 110 آلاف فقط على أن يتم استلام المتبقى من مبلغ التعاقد فى شهر فبراير 2018، فور عرض المسلسل على التلفزيون.

وتابع: لم تسلم الشركة باقى المستحقات حتى الآن، ورغم عرض المسلسل على 4 قنوات، ما دفعنا لتحرير عدة شكاوى لدى 4 جمعيات مختصة هى نقابة المهن السينمائية والموسيقى والرقابة على المصنفات وغرفة متابعة السينما، لكن لم يتم الاستجابة.