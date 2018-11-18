صور.. مديريات الأمن تواصل استقبال طلاب المدارس للتعرف على دور رجل الشرطة

كتب :محمود عبد الراضي _ دينا الحسيني

استضافت مديريات أمن الإسكندرية، الفيوم، البحيرة، الغربية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عددا من طلاب المدارس بالجهات الشرطية، ونظمت زيارات لبعض المدارس، فى إطار مبادرة كلنا واحد وذلك للتعرف على دور رجال الشرطة فى الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

وزار وفد من مديرية أمن البحيرة بزيارة مدرسة النور للمكفوفين وكذا دار رعاية الأيتام، وقدموا لجميع النزلاء وطلاب المدرسة الهدايا الرمزية، وقدموا لمهم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف.

وزار وفد من قيادات وضباط مديرية أمن الغربية معهد المكفوفين بطنطا، وشارك الطلاب الاحتفال بالمولد النبوى، وووزع الهدايا والحلوى.