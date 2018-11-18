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صور.. محافظ السويس يتفقد مدرسة الرسمية للغات بعد أزمة "الثعابين"

الأحد، 18 نوفمبر 2018 05:42 م
صور.. محافظ السويس يتفقد مدرسة الرسمية للغات بعد أزمة "الثعابين" جانب من الجولة
السويس – السيد فلاح
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تفقد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، يرافقه اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس، وقيادات مديرية التربية والتعليم وحى السويس مدرسة السويس الرسمية للغات الانجليزية ببورتوفيق فى إطار جولاته الميدانية على المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية والانضباط والنظافة داخلها.

وعثر أمس الأول على ثعبان مدرسة السويس الرسمية للغات الانجليزية ببورتوفيق خلال قيام مديرة المدرسة بعمل معسكر نظافة بالمدرسة بالجهود الذاتية من التلاميذ وأولياء الأمور وبعض المدرسين.

وأثناء الجولة أحال محافظ بورسعيد كلا من مدير الإدارة التعليمية لجنوب ومديرة المدرسة ومسئول الأمن بالمدرسة للتحقيق لمعرفة من المخطئ والمهمل لإعادة الانضباط والنظام والنظافة داخل وخارج المدرسة.

وكلف "صقر" رئيس حى السويس بنظافة المدرسة ورفع إى تراكمات أو مخلفات داخل المدرسة، وأكد على مديرية الطب البيطرى بالسويس بالاستمرار فى وضع الطعوم ومتابعتها للقضاء على اى زواحف تذكر.

رافق المحافظ فى الجولة كل من مهندس محمود فوزي، رئيس حى السويس، وسلمى الشاعر وكيل مديرية التربية والتعليم والدكتورة عزيزة عثمان، مدير عام الطب البيطرى، وعبدالصمد أحمد، مدير عام الإسكان، وحسن مبروك، مدير عام الشركة القابضة بالسويس، ومسئولى المرافق والإدارات التعليمية.

صور.. محافظ السويس يتفقد مدرسة الرسمية للغات بعد أزمة الثعابين (2)
 

 

صور.. محافظ السويس يتفقد مدرسة الرسمية للغات بعد أزمة الثعابين (3) (1)
 

 

صور.. محافظ السويس يتفقد مدرسة الرسمية للغات بعد أزمة الثعابين (3)
 

 

صور.. محافظ السويس يتفقد مدرسة الرسمية للغات بعد أزمة الثعابين (4)
 

 

صور.. محافظ السويس يتفقد مدرسة الرسمية للغات بعد أزمة الثعابين (8)
 

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