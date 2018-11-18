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صور.. محافظ البحيرة يتفقد المشروعات الخدمية لمسار العائلة المقدسة بوادى النطرون

الأحد، 18 نوفمبر 2018 01:00 ص
صور.. محافظ البحيرة يتفقد المشروعات الخدمية لمسار العائلة المقدسة بوادى النطرون خلال الجولة
البحيرة - ناصر جودة
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أجرى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، جولة تفقدية مفاجئة لمركز ومدينة وادى وادى النطرون، وذلك لمتابعة المشروعات الخدمية الجديدة خاصة مشروعات مسار العائلة المقدسة.

 

وتفقد محافظ البحيرة أعمال رصف وازدواج طريق دير البراموس بطول 6 كيلو بتكلفة 19 مليون جنيه، وكذلك طريق بيت الوادى بطول 1.2 كيلو بتكلفة 2.2 مليون جنيه، وتفقد فندق بيت الوادى للوقوف على جاهزيته لاستقبال الأفواج السياحية فى مسار رحلة العائلة المقدسة.

 

 كما تفقد أعمال رصف الطريق المؤدى إلى دير الأنبا بيشوى ودير السريان بطول 1.2 كيلو بتكلفة 3.4 مليون جنيه .

 

وخلال الجولة تفقد محافظ البحيرة أعمال الانارة والكهرباء بالطرق المؤدية إلى الأديرة فى رحلة العائلة المقدسة، ومنها أعمال الإنارة بطريق بيت الوادى وطريق الأنبا بيشوى وطريق البراموس، بإجمالى أطوال 16 كيلو بتكلفة 17 مليون جنيه، وكذلك تفقد الخدمات الأمنية بوادى النطرون خاصة الطريق المؤدية إلى الأديرة القبطية.

 

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، مسئولى الرصف والكهرباء من الانتهاء من كافة الأعمال بالطرق المؤدية إلى الأديرة بوادى النطرون خلال 15 يومًا، وكذلك تشجير وزراعة جانبى الطرق بالنخيل بتكلفة 2.4 مليون جنيه.

محافظ البحيرة يتفقد المشروعات الخدمية لمسار العائلة المقدسة بوادى النطرون (1)
 

 

محافظ البحيرة يتفقد المشروعات الخدمية لمسار العائلة المقدسة بوادى النطرون (2)
 

 

محافظ البحيرة يتفقد المشروعات الخدمية لمسار العائلة المقدسة بوادى النطرون (3)
 

 

محافظ البحيرة يتفقد المشروعات الخدمية لمسار العائلة المقدسة بوادى النطرون (4)
 

 

محافظ البحيرة يتفقد المشروعات الخدمية لمسار العائلة المقدسة بوادى النطرون (5)
 

 

محافظ البحيرة يتفقد المشروعات الخدمية لمسار العائلة المقدسة بوادى النطرون (6)
 

 

محافظ البحيرة يتفقد المشروعات الخدمية لمسار العائلة المقدسة بوادى النطرون (7)
 

 

محافظ البحيرة يتفقد المشروعات الخدمية لمسار العائلة المقدسة بوادى النطرون (8)
 

 

محافظ البحيرة يتفقد المشروعات الخدمية لمسار العائلة المقدسة بوادى النطرون (9)
 

 

محافظ البحيرة يتفقد المشروعات الخدمية لمسار العائلة المقدسة بوادى النطرون (10)
 

 

محافظ البحيرة يتفقد المشروعات الخدمية لمسار العائلة المقدسة بوادى النطرون (11)
 

 

محافظ البحيرة يتفقد المشروعات الخدمية لمسار العائلة المقدسة بوادى النطرون (12)
 

 

محافظ البحيرة يتفقد المشروعات الخدمية لمسار العائلة المقدسة بوادى النطرون (13)
 

 

محافظ البحيرة يتفقد المشروعات الخدمية لمسار العائلة المقدسة بوادى النطرون (14)
 

 

محافظ البحيرة يتفقد المشروعات الخدمية لمسار العائلة المقدسة بوادى النطرون (15)
 

 

محافظ البحيرة يتفقد المشروعات الخدمية لمسار العائلة المقدسة بوادى النطرون (16)
 

 

محافظ البحيرة يتفقد المشروعات الخدمية لمسار العائلة المقدسة بوادى النطرون (17)
 

 

محافظ البحيرة يتفقد المشروعات الخدمية لمسار العائلة المقدسة بوادى النطرون (18)

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