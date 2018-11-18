صور.. لحماية "الفيل الهندى".. مستشفى كامل التجهيزات لعلاج الأفيال

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

مستشفى جديد فى الهند، تهدف إلى تقديم العلاج للفيلة، التى تعانى من جراء سوء المعاملة من قبل أصحابها من أجل إجبارها على تنفيذ التعليمات، وهو الأمر الذى يهدد أحد أنواع الحيوانات التى تتفرد بها الهند.



أثناء الكشف

ويمثل الفيل الهندى أحد الأنواع الفرعية للفيل الآسيوى والذى يتضمن الفيل الهندى، وفيل سومطرة، وفيل سريلانكا، وفيل بورنيو، ويعد أكثرها انتشارا وتوزيعا، إلا أن التهديد الرئيسى الذى يواجهه هو صراعه مع الإنسان، والذى يميل إلى صيدهم تارة، وإساءة معاملتهم تارة أخرى.



أثناء تنظيف أحد الفيلة

ولعل قيام أحد الأطباء البيطريين بإجراء فحوصات طبية للفيل "سوزى"، الجمعة الماضى، بمثابة الاختبار الأول للمستشفى الجديد، حيث اقترب الطبيب ومساعده منها لسحب عينة دم لإجراء فحوص دورية فى المستشفى الجديد الذى فتح أبوابه فى ولاية أوتار براديش.



أجهزة متطورة للمساعدة فى علاج الفيلة

وكانت سوزى، والتى تبلغ من العمر 67 عاما، قد تعرضت لإساءة معاملة فقدت على أثرها جميع ضروسها والكثير من حاسة السمع لديها.



أحد الأفيال المصابة بجرح

إلا أن سوزى ليست الفيل الوحيد الذى عانى من جراء المعاملة السيئة، فهناك أيضا آشا، وهى أنثى فيل أخرى تبلغ من العمر 49 عاما، تعانى من متاعب مزمنة فى الساق بعد إساءة معاملة فى سيرك وتعانى أيضا من خُراج فى القدم.



أحد العمال يقوم برش المياه على أحد الفيلة

والفيلة التى يبلغ عددها فى البرارى بالهند 25 ألف فيل تتعرض لأخطار، ورغم أنها تعامل بتوقير هناك باعتبارها رموزا ثقافية ودينية فإنها تتعرض للمطاردة عندما تدخل مناطق مأهولة لأنها تلحق أضرارا بالمحاصيل الزراعية والمنازل وتدوس على المارة.



أحد رجال الأمن أمام المستشفى

وهناك مئات من الفيلة فى حوزة أشخاص لاستخدامها فى السياحة والمناسبات الدينية فى الحصون والقصور والمعابد، وفى الغالب تتعرض تلك الفيلة لإساءة معاملة من قبل مشغليها وأصحابها الذين يستخدمون قطعا معدنية مدببة لجعلها تطيع التعليمات.



أطباء بيطريون يحاولون التعامل مع إصابة بأحد الأفيال

ويستقبل المستشفى، الذى تديره منظمة أهلية لحماية الحياة البرية، الفيلة التى تركها أصحابها ومشغليها بعد معاناة وإساءة معاملة ووحشية استمرت سنوات وأُصيبت بسببها بالهزال والعمى والأورام، والمستشفى مُجهز بإمكانيات مُتقدمة علميا لعلاج الفيلة.



المستشفى من الخارج



جهاز أشعة بالمستشفى



سحب عينة دم من أحد الفيلة



سوء المعاملة يهدد مستقبل الأفيال الهندية



طبيب يتعامل مع إصابة بأحد الأفيال



فيل داخل المستشفى