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صور .. علوم المنوفية تنظم المعرض الخيرى التاسع لصالح المرضى

الأحد، 18 نوفمبر 2018 03:53 م
صور .. علوم المنوفية تنظم المعرض الخيرى التاسع لصالح المرضى رئيسا جامعة المنوفية الحالى والسابق يفتتحان المعرض الخيرى التاسع
المنوفية – محمود شاكر
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افتتح اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، والدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة السابق والدكتور عبدالرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد توفيق عميد كلية العلوم، المعرض الخير التاسع لجمعية عطاء بلا حدود والمقام بكلية العلوم لصالح المرضى .

يأتى المعرض برئاسة الدكتورة هانم صقر رئيس مجلس إدارة الجمعية، وإشراف أعضاء مجلس الإدارة الدكتورة جملات يوسف عميد الكلية الأسبق، والدكتورة درية شرف الدين والدكتورة عزة بهاء والدكتور أحمد صقر، وذلك بحضور المحاسب أكرم عبدالدايم أمين عام الجامعة، والمحاسب جلال عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، ولفيف من أساتذة الكلية والهيئة المعاونة وطلبة وطالبات الكلية الذين ساهموا بجهد كبير تحت اشراف أساتذتهم.

يضم المعرض الخيرى مختلف الأطعمة والمشروبات واللوحات الفنية والمشغولات الفنية اليدوية لبيعها لصالح المرضي، حيث تقوم جمعية عطاء بلا حدود بالعديد من الأعمال الخيرية لخدمة مرضى السرطان والأورام وحملات للتبرع بالدم وزيارات للعديد من المستشفيات ودور الأيتام.

 

 


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