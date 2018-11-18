صور.. رئيس مجلس الدولة يزور ديوان المظالم بالمملكة السعودية

كتب أحمد عبد الهادى

زار المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة ووفد رفيع المستوى من شيوخ قضاة مجلس الدولة المملكة العربية السعودية فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

يزور الوفد خلال الزيارة ديوان المظالم ووزارة العدل السعودية، وجولة في الأروقة القضائية بالمملكة، بالإضافة إلى توقيع برتوكول تعاون قضائى بين مجلس الدولة المصرى وديوان المظالم السعودى.

وذلك خلال الخطة الاستراتيجيه للتعاون القضائى بين مجلس الدولة، والعديد من جهات التقاضى العربى، والذى يبدأ بالمملكة العربية السعودية تلبية لدعوة خالد محمد اليوسف - رئيس ديوان المظالم بالمملكة.