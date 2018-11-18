صور.. جامعة جنوب الوادى تنظم قافلة طبية تفحص 295 حالة بقرية المحاميد قبلى غربى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت جامعة جنوب الوادى قافلة طبية بقرية المحاميد قبلى بمركز أرمنت فى محافظة الأقصر، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور يوسف غرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفى إطار القوافل المتنوعة التى ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي.

وصرح الدكتور يوسف غرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة – فى بيان صحفى أنه شارك فى القافلة أطباء من كليتى الطب والصيدلة، موضحاً أنه تم الكشف وتقديم العلاج المجانى لـ295 حالة فى عدة تخصصات شملت الباطنة 90 حالة، والنساء والتوليد 30 حالة، والرمد 45 حالة، والاطفال 50 حالة، والجلدية 40 حالة، والصدرية 40 حالة.



جامعة جنوب الوادى تنظم قافلة طبية بقرية المحاميد قبلى غربي الأقصر

جانب من فعاليات القافلة بمدينة ارمنت غرب الاقصر

القافلة تمت برعاية جامعة جنوب الوادى فى قرية المحاميد قبلي