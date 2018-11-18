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صور.. توزيع 300 بطانية على أهالى رفح المنقولين لمدينة العريش

الأحد، 18 نوفمبر 2018 11:48 م
صور.. توزيع 300 بطانية على أهالى رفح المنقولين لمدينة العريش توزيع المساعدات
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلن مجلس مدينة رفح الليلة فى بيان له، انتهاء توزيع 300 بطانية على بعض الأهالى من مركز رفح  المقيمين فى مدينة العريش. 
 
وجاء فى البيان أنه بناء على تعليمات  اللواء عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، قام اللواء مصطفى محمد رئيس مدينة رفح، بتوزيع معونات عينية علي أهالينا الوافدين من مركز رفح، ويقيمون فى مدينة العريش بمناطق الدهيشه والرحاب والميدان .
 
ورافق رئيس مجلس مدينة رفح أثناء التوزيع  فريق من المسؤلين بمجلس المدينة، قاموا  بتوزيع عدد 300 بطانية تزامنا مع حلول فصل الشتاء.
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