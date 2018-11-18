صور.. الداخلية تقود حملات بـ11 محافظة لضبط المخالفات وتنفيذ قرارات الإزالة

كتب: محمود عبد الراضى - دينا الحسينى

قامت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن القاهرة، أسوان، الإسكندرية، الأقصر، الوادى الجديد، المنيا، الجيزة، سوهاج، أسيوط، البحيرة، الفيوم، والإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة بشن حملات أمنية وإنضباطية أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ووجهت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة حملات أمنية مكبرة بمدن القاهرة الجديدة، العبور، بدر، الشروق، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، العاشر من رمضان، دمياط الجديدة، برج العرب الجديدة، السادات، بنى سويف الجديدة لتنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية - بإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وضبط المتعدين على المال العام، أسفرت تلك الجهود عن ضبط وإزالة 453 مخالفة إدارية متنوعة.

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملة أمنية مكبرة شملت عدداً من شوارع وميادين العاصمة، أسفرت تلك الجهود عن ضبط وإزالة 410 مخالفة إدارية، 86 مخالفة إشغال طريق، 31 بائع جائل، 5 عربة يد لبيع الخضار والفاكهة، 9 محضر تلوث بيئة، 17 محضر إدارة بدون ترخيص، 2 لافتة إعلانات بدون ترخيص، 2 عربة وفاترينة لبيع المأكولات - ضبط 11236 مخالفة مرورية متنوعة .

ووجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة مرورية مكبرة، تمكنت خلالها من ضبط 4 قطع سلاح نارى، 4 قضايا مخدرات، تنفيذ 615 حكم قضائى متنوع، 25 قضية تموين، 192 مخالفة إشغال بالطريق العام، 552 مخالفة مرورية متنوعة .

ووجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية حملة مكبرة إستهدفت دائرة قسم شرطة أول العامرية، وتمكنت خلالها من ضبط 57 مخالفة إشغال بالطريق العام، 7 مخالفات مرورية متنوعة، 4 قطع سلاح أبيض، 6 حكم حبس، 15 قضية سرقة كهرباء، 16 قضية تموينية .





ووجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر حملة أمنية مكبرة إستهدفت دائرة قسم شرطة أرمنت، وتمكنت خلالها من ضبط 4 قطع سلاح نارى، 12 قضية تموينية متنوعة، 39 مخالفة إشغال بالطريق العام، 193 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 245 حكم قضائى متنوع

ووجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الوادى الجديد حملة أمنية مكبرة إستهدفت دائرتى مركز شرطة الفرافرة – الخارجة وتمكنت خلالها من ضبط 49 مخالفة إشغال بالطريق العام، 17 قضية تموينية متنوعة، 63 حكما قضائيا متنوعا، 55 مخالفة مرورية متنوعة.

ووجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا حملة أمنية مكبرة لضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وتمكنت خلالها من ضبط 20 متهما وبحوزتهم 21 قطعة سلاح نارى، قضية مخدراتا، قضية تموين، قضية آثار.





ووجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حملة مكبرة استهدفت دائرة مركز شرطة كرداسة، وتمكنت خلالها من ضبط 7 قطع أسلحة نارية، 20 قضية مخدرات، تنفيذ 110 أحكام قضائية متنوعة، 11 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، 7 قطع سلاح أبيض، ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 متهمين وبحوزة أحدهم بندقية آلية إعترفوا بإرتكاب حادثى سرقة بالإكراه.

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة مكبرة إستهدفت دائرة مركز شرطة جهينة، وتمكنت خلالها من ضبط 2 قطعة سلاح نارى، 324 مخالفة مرورية متنوعة، 416 مخالفة إشغال بالطريق العام ، 45 قضية تموينية، تنفيذ 87 حكم قضائى.

ووجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة مكبرة إستهدفت دائرة مركز شرطة ديروط، وتمكنت خلالها من ضبط 5 قطع أسلحة نارية، تنفيذ 206 حكم قضائى، 98 مخالفة إشغال بالطريق العام، 79 قضية تموينية، 43 مخالفة مرورية متنوعة.

ووجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة حملة مكبرة إستهدفت دائرة مركز شرطة الدلنجات، وتمكنت خلالها من ضبط 3 قطع سلاح نارى، 4 قضايا مخدرات، 3 قطع سلاح أبيض، متهمين مطلوب ضبطهما وإحضارهما، سيارة ودراجة نارية "تروسيكل" مُبلغ بسرقتهما، 15 قضية تموين، 16 قضية سرقة تيار كهربائى، 130 مخالفة مرورية، 2337 مخالفة إشغال بالطريق العام، تنفيذ 144 حكم قضائى.



