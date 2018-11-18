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صور.. البابا تواضروس الثانى يترأس قداس تدشين الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

الأحد، 18 نوفمبر 2018 07:23 ص
صور.. البابا تواضروس الثانى يترأس قداس تدشين الكاتدرائية المرقسية بالعباسية البابا تواضروس الثانى
كتب وائل ربيعى - إسلام جمال
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ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الأحد، قداس تدشين الكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس بالعباسية، وذلك بعد انتهاء أعمال التطوير الخاص بها بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها.

ودخل البابا إلى الكاتدرائية، وبرفقته أعضاء المجمع المقدس للكنيسة واستقبله خورس الكلية الإكليريكية بلحن "إفلوجيمينوس" قبل أن تبدأ صلوات التدشين.

وبدأ القداس بحضور أعضاء المجمع المقدس وجمع كبير من الكهنة والشعب، حيث بدأ التوافد منذ الساعة الخامسة والنصف صباح اليوم.

وكان المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ترتيبات الدخول والمشاركة فى قداس تدشين الكاتدرائية، وأنه لن يسمح بدخول أى فرد إلا لحاملى الدعوات فقط.

قداس تدشين الكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس بالعباسية (1)
 
قداس تدشين الكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس بالعباسية (2)
 
قداس تدشين الكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس بالعباسية (3)
 
قداس تدشين الكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس بالعباسية (4)
 
قداس تدشين الكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس بالعباسية (5)
 
قداس تدشين الكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس بالعباسية (6)
 
قداس تدشين الكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس بالعباسية (7)
 
قداس تدشين الكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس بالعباسية (8)
 
قداس تدشين الكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس بالعباسية (9)
 
قداس تدشين الكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس بالعباسية (10)
 
قداس تدشين الكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس بالعباسية (11)
 
قداس تدشين الكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس بالعباسية (12)
 
قداس تدشين الكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس بالعباسية (13)
 
قداس تدشين الكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس بالعباسية (14)
 
قداس تدشين الكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس بالعباسية (15)
 

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البابا تواضرس

الكاتدرائية المرقسية

العباسية




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