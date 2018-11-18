صور.. احتفالات العيد القومى لكفر الشيخ الــ62 لانتصارات معركة البرلس البحرية

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، مساء اليوم الأحد، فعاليات محكى الشباب للتراث والفنون 2018، التى نظمتها مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، احتفالاً بالعيد القومى للمحافظة الــ 62 لانتصارات معركة البرلس البحرية، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، وبرلمان الشباب،بدأ محكى الشباب للتراث، بمعرضاً للفنون التشكيلية يبرز ما تتميز به المحافظة من معالم اسلامية حضارية، ثم عدد من الفقرات الشعبية والتمثيلية والمسرحية والموسيقية التى نفذها أبناء المحافظة من النشء والشباب.

جاء ذلك حضور اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، والمهندس راضى أمين، السكرتير العام، والمحاسب محمد ابوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والعميد سامح الطنوبى، المستشار العسكرى، والدكتور على ابوشوشة، نائب رئيس الجامعة، والمهندس على عبدالستار، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء خالد مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة بيلا، والمحاسب محسن الأودن، رئيس مركز ومدينة فوة، والمهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة الحامول، واللواء على صلاح، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، واللواء عصام رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والمهندس طلعت عبدالقادر، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والمحاسب نصر الريس، رئيس مركز ومدينة الرياض، والمهندس محمد محجوب، رئيس مدينة برج البرلس، والشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس عاصم القطان، وكيل وزارة الكهرباء، والمهندس اشرف محمدى، وكيل وزارة الرى، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمحاسب هشام يوسف وكيل وزارة الثقافة، والمحاسب احمد الوكيل، وكيل مديرية الشباب والرياضة، احمد فتحى، وجيه فايز، ممثلى وزارة الشباب والرياضة، وهناء شهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، والمهندس عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، واللواء شكرى الجندى، والعميد سيد احمد محمد سيد احمد، أعضاء مجلس النواب، واللواء ناصر رشاد، نائب مدير الأمن_حكمدار المديرية، والدكتور الغمرى الشوادفى، والدكتور وائل سرحان، وكيل مديرية الصحة، والمهندس هشام فتحى، مدير عام جهاز النظافة والتجميل، والشيخ عطا بسيونى، مدير عام الدعوة، وعدد من رجال الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة، والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

قال محافظ كفرالشيخ، يسعدنى أن اكون معكم اليوم لحضور فعاليات محكى الشباب الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة، وذلك فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى فى الذكرى الـ62 لانتصارات معركة البرلس البحرية 1956م، مشيراً إلى أهمية عقد هذه اللقاءات لعرض ابداعات الشباب فى مختلف المجالات الفنية والأدبية من أجل تشجيعهم واكتشاف مواهبهم واستثمار طاقاتهم وأفكارهم وتوجيهها نحو الإبداع والعمل البناء.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن الشباب هم عماد الأمة وأملها ومستقبلها، حيث تحرص الدولة على الاهتمام بهم وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والبدنية والإبداعية وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، ويحرص السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على عقد العديد من المؤتمرات الشبابية الدورية معهم، من أجل دعمهم والتأكيد على أهمية الحوار الوطنى معهم والوقوف على أفكارهم ومقترحاتهم، والعمل على حل مشكلاتهم والتعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم وتفعيل مشاركتهم الإيجابية للنهوض ببلدهم وتنمية مجتمعهم، لافتاً أن الأمم لا تنهض إلا بهمة وعزيمة شبابها.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية دور شباب مصر العظيم خلال هذه المرحلة التى تمر بها البلاد فى الحفاظ على صلابة وتماسك الجبهة الداخلية، فضلاً عن دعم ما تقوم به قواتنا المسلحة الباسلة والأجهزة الأمنية لتطهير سيناء وكافة أرجاء مصر من عناصر الإرهاب الأسود، مشدداً انه علينا جميعاً القضاء على كافة محاولات الحاقدين والمتربصين لإفشال الدولة المصرية، ومواجهة الشائعات والأكاذيب التى تبث عبر وسائل التواصل الإجتماعى، والبرامج الهابطة والقنوات المأجورة، والتى تهدف إلى إثارة الفتن والقلاقل وإضعاف الروح المعنوية والشباب، للنيل من أمن الوطن واستقراره.

وفى نهاية كلمته، توجه محافظ كفرالشيخ بخالص الشكر والتقدير لجميع المشاركين والحاضرين والقائمين على محكى الشباب، راجياً من المولى العلى القدير أن يحفظ مصر وشعبها وشبابها من كل مكروه وسوء.















































