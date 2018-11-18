شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تصدر حركة تنقلات جديدة بالشبكات

كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس ناجى عارف رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ، أنه تقرر تعيين المهندس محمد عرفة رئيس لقطاع شبكات مصر الجديده وكان يشغل مدير عام شبكات العبور، وتعيين المهندس محمد أحمد عوض مدير عام لتحكم الحلميه وكان يشغل مدير ادارة بالحلميه.

و أضاف عارف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع، أنه تم إقرار حركة تنقلات بالشبكات، لافتا أنه تم نقل المهندس عبد الله بوصيلة رئيس قطاع شبكات مدينه نصر بدلا من قطاع شبكات مصر الجديدة ، والمهندس احمد عبد الرحمن مدير عام شبكات العبور بدل من شبكات السلام ، والمهندس الديساوى فتحى شبكات السلام بدل من شبكات شبرا الخيمه والمهندس على إسماعيل شبكات شبرا الخيمة بدل من شبكات مصر الجديدة.

و أشارعارف إلى أنه تم تكليف المهندسة زهراء سيد مدير إدارة الجهد المنخفض بشبكات مصر الجديدة للإشراف علي الادارة العامة لشبكات مصر الجديدة.