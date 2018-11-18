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شرطة التموين تضبط 63 قضية فى حملات بالمحافظات

الأحد، 18 نوفمبر 2018 03:42 م
شرطة التموين تضبط 63 قضية فى حملات بالمحافظات مواد تموينية - أرشيفية
كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

 

وتم ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخمية بالقليوبية لقيامه بالتلاعب فى المعايرة الخاصة بمسدسات التموين لسيارات المستهلكين  إنقاص مقدار2,5 إلى 3 لتر كل 20 لترا وكذا قيامه بتجميع كميات من المواد البترولية المدعمة قدرها 110400 لتر "سولار، بنزين 80  تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء لحسابه الشخصى، وتحقيق أرباح غير مشروعة .

 

ضبط مالك شركة لتجارة مستحضرات التجميل غير مرخصة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، لحيازته وتجميعه كمية كبيرة من مستحضرات التجميل المغشوشة والمقلدة لأسماء وعلامات تجارية لكبرى الشركات قدرها 1836عبوة تمهيداً لطرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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