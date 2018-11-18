س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حكم الإعدام والمشدد لمتهمى "خلية طنطا"

كتب ــ إيهاب المهندس

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمس، برئاسة المستشار حسن فريد، بالإعدام بأحكام ما بين الإعدام والسجن المشدد فى إعادة محاكمة المتهمين بـ"خلية طنطا الإرهابية"، لاتهامهم مع آخرين حكم عليهم بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية.

ما هى الدائرة التى أصدرت إعادة المحاكمة؟

صدر الحكم من الدائرة 28 إرهاب برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

كم عدد المتهمين فى الذين يعاد محاكمتهم؟

يعاد محاكمة 7 متهمين فى القضية قد صدر بحقهم مع آخرين أحكام ما بين الإعدام والسجن المشدد فى 4 سبتمبر 2016 من المحكمة الأولى برئاسة المستشار حسين قنديل.

كم عدد المتهمين الصادر بحقهم حكما بالإعدام؟

حصل متهم واحد على حكم بالإعدام وهو إبراهيم محمد.

ما هى أسماء المتهمين الصادر بحقهم حكم بالسجن المشدد 10 سنوات؟

حصل 6 متهمين على حكم بالسجن المشدد 10 سنوات وهم أحمد محمد، عماد محمد، طارق نبيل، أحمد حمدى، على محمد، أسامة أحمد.

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.