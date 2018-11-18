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سول وواشنطن تطلقان هيئة استشارية لتنسيق الجهود حول النزاع النووى لكوريا الشمالية

الأحد، 18 نوفمبر 2018 12:45 م
سول وواشنطن تطلقان هيئة استشارية لتنسيق الجهود حول النزاع النووى لكوريا الشمالية رئيس كوريا الجنوبية وترامب
أ ش أ
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قالت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية إنه من المتوقع أن تطلق الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، هيئة استشارية جديدة خلال الأسبوع الجاري لتنسيق جهود البلدين حول النزع النووي لكوريا الشمالية.

ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية كورية جنوبية اليوم الأحد، قولها: إن سول وواشنطن اتفقتا بشكل مبدئي على عقد أول اجتماع لفريق العمل الثنائي خلال الزيارة المقبلة التي سيقوم بها المبعوث النووي الكوري الجنوبي لي دو-هون إلى العاصمة الأمريكية.

وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن يزور لي - الذي يشغل أيضا منصب الممثل الخاص لشؤون السلم والأمن في شبه الجزيرة الكورية - واشنطن بداية من غد وحتى الأربعاء المقبل، وسيرافقه في الزيارة عدد من المسؤولين بوزارة الوحدة والمكتب الرئاسي في سول والذين سيشاركون في فريق العمل.

ومن المقرر أن يمثل لي ونظيره الأمريكي ستيفين بيجون بلديهما في فريق العمل، كما من المتوقع أن تناقش الهيئة الاستشارية الجديدة استعدادات الاجتماع المقرر بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونظيره الكوري الشمالي كيم يونج تشول.

وكان من المقرر أن يلتقي بومبيو وكيم في نيويورك في وقت سابق من الشهر الجاري؛ إلا أن الاجتماع تأجل فجأة بناء على طلب كوريا الشمالية بسبب ما وصفته الولايات المتحدة بقضايا الجدولة.

ومن المتوقع أيضا أن يتطرق فريق العمل إلى برامج التبادل بين الكوريتين ، بما في ذلك مسح مشترك مقترح لخطوط السكك الحديدية عبر الحدود .

وكانت الكوريتان قد خططتا لبدء المعاينة الشهر الماضي إلا أن الولايات المتحدة أعربت عن قلقها إزاء أن العلاقات بين الكوريتين تتحسن بشكل أسرع من محادثات النزع النووي مع بيونج يانج.

وذكر مسؤول بحكومة سول الأسبوع الماضي أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد تعملان على تقليص الخلافات بينهما من خلال فريق العمل المشترك الجديد ، والذي قد يسمح بإجراء مسح السكك الحديدية المشتركة.

 


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