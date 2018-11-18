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سلطات مطار القاهرة تضبط 31 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية

الأحد، 18 نوفمبر 2018 01:34 ص
سلطات مطار القاهرة تضبط 31 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية مطار القاهرة
كتب محمود عبد الغنى
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ألقت سلطات أمن مطار القاهرة الدولى القبض على 31 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية، كما تم ضبط 388 مخالفة مرورية، خلال 24 ساعة عبر عدد من الحملات الأمنية، داخل حيز المطار، وعلى الطرق المؤدية من وإلى الصالات.
 
 
 
وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، إنه تم تشكيل فريق من الإدارات المختلفة العاملة بالمطار، والقيام بعدد من الحملات الأمنية على جميع مداخل ومخارج المطار، وداخل الساحات وأمام الصالات، وأسفرت عن إلقاء القبض على 31 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية، وضبط 388 مخالفة مرورية، وأنه تم ترحيل المضبوطين إلى قسم الخليفة تمهيدًا لترحيلهم للأقسام التابعين لها لمباشرة تنفيذ الأحكام الصادرة لهم.

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