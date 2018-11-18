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الأحد، 18 نوفمبر 2018 01:31 م
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سعر اليورو اليوم الأحد 18-11-2018 فى مصر

الأحد، 18 نوفمبر 2018 12:29 م
سعر اليورو اليوم الأحد 18-11-2018 فى مصر اليورو _ أرشيفية
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استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 18-11-2018، وبلغ سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى وسجل 20.12 جنيه، و 20.42 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

20.19 جنيه للشراء

20.33 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.12 جنيه للشراء

20.42 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

20.14 جنيه للشراء

20.43 جنيه للبيع

 

سعراليورو فى بنك القاهرة

20.13 جنيه للشراء

20.38 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.21  جنيه للشراء

20.51  جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

20.26  جنيه للشراء

20.51 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.17 جنيه للشراء

20.35   جنيه للبيع


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