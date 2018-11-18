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زحام مرورى أعلى كوبرى أكتوبر بسبب سيارة ملاكى معطلة

الأحد، 18 نوفمبر 2018 09:50 ص
زحام مرورى أعلى كوبرى أكتوبر بسبب سيارة ملاكى معطلة زحام مرورى - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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ظهرت كثافات مرورية بمطلع كوبرى أكتوبر بسبب سيارة ملاكى معطلة أعلى الطريق للمتجه الى وسط المدينة، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لسحب الكثافات المرورية من الطريق، كما تسبب أعمال إصلاحات لمحور الشهيد فى ظهور تباطؤ حركة السيارات اتجاه محور المشير وسط انتشار الخدمات.
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة فى كوبرى أكتوبر بسيارة ملاكى معطلة و أعمال إصلاحات بمحور الشهيد تسببت فى كثافات مرورية وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
 
 

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