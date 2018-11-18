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روسيا تدعو المجتمع الدولى لتأييد قرار الأمم المتحدة بشأن السلام فى اليمن

الأحد، 18 نوفمبر 2018 10:13 ص
روسيا تدعو المجتمع الدولى لتأييد قرار الأمم المتحدة بشأن السلام فى اليمن مارتن جريفيث
موسكو (أ ش أ)
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دعا السفير الروسى لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين المجتمع الدولى وأطراف النزاع فى اليمن إلى دعم القرار الذى صاغه المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن جريفيث بشأن إحلال السلام باليمن.

وذكر ديدوشكين -فى تصريحاته لوكالة أنباء "تاس" الروسية- أنه "لأول مرة منذ بداية الصراع فى اليمن منذ ثلاث سنوات يتم تقديم وثيقة محددة والتى يجب أن يؤيدها جميع أطراف النزاع، وكذلك المجتمع الدولى متمثلًا فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأضاف الدبلوماسى الروسى "يجب أن تكون تلك الوثيقة إلزامية وذلك لأهميتها الجوهرية، كما أنها ستكون حلًا وسطًا صعبًا؛ مما سيضطر الأطراف إلى تقديم تنازلات كبيرة".

وأوضح ديدوشكين أن مبعوث الأمم المتحدة لليمن يعتزم وضع خارطة طريق لاتفاق مستقبلى بشأن تنظيم شامل، ووضع معايير أمن أساسية وخطوات سياسية من شأنها أن تضع حدًا للصراع، وتستعيد كيان الدولة اليمنية، مضيفًا أن هذه الوثيقة تحدد مهمة وضع الآليات السياسية والعسكرية التى تعمل على تحقيق الأهداف وكذلك الضمانات اللازمة.

وأكد الدبلوماسى الروسى أن تحقيق ذلك لن يكون سهلًا فى ظل الظروف الراهنة، فهناك الكثير من العمل الشاق ومع ذلك يوجد أمل فى النجاح ويتوقف ذلك على رغبة جميع الأطراف فى قيادة الشعب اليمنى إلى سلام طويل الأمد.

يُشار إلى أنه منذ عام 2014 يعانى اليمن من حرب مدمرة اندلعت بين السلطات اليمنية المعترف بها دوليًا يدعمها التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية، وبين عناصر الميليشيات الحوثية التى سيطرت على العديد من المواقع والمؤسسات اليمنية.

 


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