رفض استشكال متهم على حكم سجنه 15 سنة فى "اقتحام قسم التبين"

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، رفض استشكال المتهم أسامة أحمد السابعى على حكم حبسه 15 سنة مشدد بقضية "اقتحام قسم شرطة التبين"، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة واستمرار تنفيذ حكم حبسه.

وكان عماد مبارك دفاع المتهم تقدم باستشكال لوقف تنفيذ الحكم استنادا في وقت سابق.

وأسندت نيابة جنوب القاهرة بإشراف المستشار طارق أبو زيد، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة للمتهمين بأمر الإحالة عدد من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون

وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، مما أسفر عن مقتل شرطى من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة.