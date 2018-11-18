رسمياً.. مشروع قرار بالكنيست لحله والدعوة لانتخابات بدون الرجوع لنتنياهو

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن أحزاب المعارضة تقدمت رسمياً بمشروع قرار لحل الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة، بما يعنى انهيار حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضافت الصحيفة أن حزب المعسكر الصهيونى تقدم بمشروع القرار، وسيتم مناقشته فى الكنيست يوم الأربعاء المقبل تمهيدا للتصويت عليه، وفى حال صوتت الأغلبية لصالح القرار فإن الكنيست سيحل نفسه بدون العودة إلى رئيس الوزراء وسيتم الدعوة لانتخابات مبكرة تجرى فى مارس المقبل.

ومن جانبه، قال رئيس حزب العمل أحد الأحزاب اليسارية المشاركة فى كتلة "المعسكر الصهيونى" التى تقدمت بمشروع القرار أنه على ثقة بأن القرار سيلقى قبولا لدى أعضاء الكنيست لمواجهة حزب الليكود واسقاطه من الحكومة التى يتزعمها "نتنياهو".

وأكدت الصحيفة أن القرار يستلزم تصويت 61 عضواً بالكنيست لصالح القرار فى القراءات الثلاثة لكى يتم تمريره.