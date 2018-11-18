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رجع غصب عنه.. شاهد لحظة عودة مراسل CNN للبيت الأبيض رغما عن ترامب.. فيديو

الأحد، 18 نوفمبر 2018 11:54 ص
رجع غصب عنه.. شاهد لحظة عودة مراسل CNN للبيت الأبيض رغما عن ترامب.. فيديو ترامب وجيم أكوستا
ريهام عبد الله
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فى انتصار جديد للصحافة والدستور فى الولايات المتحدة الأمريكية فى مواجهة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ألزم القضاء الأمريكى البيت الأبيض بإعادة تصريح اعتماد الصحفى فى شبكة CNN، جيم أكوستا، الذى سحبته الأجهزة الأمنية، بعد خلاف ترامب.

 

وشهدت عودة أكوستا إلى البيت الأبيض حفاوة شديدة، فى دليل كبير على انتصاره على رئيس الدولة العظمى فى العالم، إذ كانت الكاميرات والصحفيين فى انتظار جيم أكوستا، بعد عودته للبيت الأبيض لممارسة نشاطه، وتأدية واجبات عمله.

ومُنع أكوستا من دخول البيت الأبيض بعد يوم من دخوله فى مشادة حادة مع الرئيس الأمريكى فى مؤتمر صحفى فى الثامن من نوفمبر الحالى.

وحاولت موظفة نزع الميكروفون من يد أكوستا، وهو يحاول طرح سؤاله الثانى على ترامب، لكنه قاوم تسليمه لها، قائلا لها "عذرا سيدتى".

 

واتهمت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز أكوستا بلمس المتدربة بطريقة غير مناسبة خلال تأدية عملها، أثناء سؤاله للرئيس الذى طالبه بالتوقف عن الكلام وأمره بالجلوس ووضع الميكروفون ووصفه بأنه شخص "وقح".

 

وقد رفعت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية دعوى قضائية لإعادة تصريح اعتماد أكوستا الذى سحب منه، وأيدتها مؤسسات وجماعات صحفية أخرى، من بينها شبكة فوكس نيوز ذات الميول المحافظة والمؤيدة للرئيس ترامب.


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القضاء الأمريكى يوافق على دخول مراسل CNN للبيت الأبيض بعد مشادة مع ترامب

اليوم السابع بلس

ترامب

مراسل CNN

البيت الابيض




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