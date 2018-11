رجع غصب عنه.. شاهد لحظة عودة مراسل CNN للبيت الأبيض رغما عن ترامب.. فيديو

فى انتصار جديد للصحافة والدستور فى الولايات المتحدة الأمريكية فى مواجهة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ألزم القضاء الأمريكى البيت الأبيض بإعادة تصريح اعتماد الصحفى فى شبكة CNN، جيم أكوستا، الذى سحبته الأجهزة الأمنية، بعد خلاف ترامب.

وشهدت عودة أكوستا إلى البيت الأبيض حفاوة شديدة، فى دليل كبير على انتصاره على رئيس الدولة العظمى فى العالم، إذ كانت الكاميرات والصحفيين فى انتظار جيم أكوستا، بعد عودته للبيت الأبيض لممارسة نشاطه، وتأدية واجبات عمله.

.@Acosta returns to the White House briefing room following his victory in court over the Trump administration. pic.twitter.com/slqPIReTYB