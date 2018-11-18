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ربة منزل للمحكمة: "زوجى عاوزنى أخدم على أصدقاءه فى سهرات المخدرات"

الأحد، 18 نوفمبر 2018 05:15 ص
ربة منزل للمحكمة: "زوجى عاوزنى أخدم على أصدقاءه فى سهرات المخدرات" محكمة الأسرة - أرشيفية
بنى سويف أيمن لطفى
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"أنا مصممة على الخلع من زوج عاطل، عايزنى أخدّم على أصدقاءه وهما بيشربوا المخدرات".. بهذه الكلمات بدأت " س . م - 26 سنة " ربة منزل، توضيح أسباب مطالبتها لمحكمة الأسرة ببنى سويف الخلع من زوجها.

وأضافت تزوجت ومرت الشهور الأولى دون مطالبتى لزوجى بزيادة فى النفقات لعلمى منذ الخطوبة أنه صنايعى بالرزق المقسوم، وبعدما رزقنا الله بمولود توقف عن الإنفاق علينا رغم احتياجاتنا اليومية، ومتطلبات ابننا.

وتابعت الزوجة: فوجئت بإحضار زوجى مجموعة من أصدقاءه إلى شقتنا فى سهرات يومية يتناولون خلالها المخدرات حتى الصباح الباكر ما جعله ينام طوال اليوم ولا يعمل بصنعته، ونصحته أكثر من مرة بالابتعاد عن أصدقاء السوء والانتظام فى عمله لتدبير نفقاتنا اليومية ووعدنى بذلك، ما دعانى إلى تحمل ضيق المعيشة ومنحه فرصة أخرى .

واستطردت ربة المنزل: وبعد أيام قلائل عاد زوجى لتناول المخدرات يوميا برفقة أصدقاء السوء، بل وطالبنى بتقديم الوجبات والمشروبات والتخديم عليهم فى هذه السهرات، وعندما رفضت ذلك، ضربنى أكثر من مرة، وبعدما فشلت جميع محاولاتى فى إعادته إلى صوابه واقلاعه عن المخدرات مع استمراره فى الاعتداء علىّ بالضرب،  لجأت إلى المحكمة لطلب الخلع .

واقتنعت المحكمة بالأسباب التى أوضحتها الزوجة وأصدرت حكما بالخلع.


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