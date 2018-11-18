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رئيس وزراء اليابان يؤكد إلتزام طوكيو بإرساء قواعد تجارية حرة ونزيهة

الأحد، 18 نوفمبر 2018 08:13 ص
رئيس وزراء اليابان يؤكد إلتزام طوكيو بإرساء قواعد تجارية حرة ونزيهة شينزو أبى رئيس الوزراء اليابانى
بورت مورسيبى /أ ش أ/
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أكد رئيس الوزراء اليابانى شينزو أبى التزام بلاده بإرساء قواعد تجارية حرة ونزيهة كحامل لعلم التجارة الحرة، كما تعهد بتعزيز مشاريع البنية التحتية التى تفى بالمعايير الدولية.

وقال أبى - فى تصريحات أدلى بها خلال تواجده فى بابوا غينيا الجديدة للمشاركة فى قمة التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادى (أبيك) نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأحد - إنه يتعين النظر فى قضايا مثل الانفتاح والسلامة المالية حتى تكون مشاريع البنية التحتية مفيدة للمستثمرين والمتلقين.

وفى إشارة واضحة إلى تصاعد الاحتكاك التجارى بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، أشار رئيس الوزراء اليابانى شينزو أبى إلى أنه يتم فرض قيود تجارية انتقامية فى جميع أنحاء العالم كما أوضح أنه يجب اتخاذ أى إجراء بناء على قواعد منظمة التجارة العالمية.

وقد واصل ممثلو 21 دولة اجتماعاتهم فى بورت مورسيبى عاصمة بابوا غينيا الجديدة اليوم (الأحد) فى إطار فعاليات اليوم الثانى من أعمال قمة منتدى التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادى (أبيك).

وطغى على بداية القمة الخلاف التجارى بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وتبادل زعماء من الدولتين الانتقادات اللاذعة أمس (السبت) .. حيث هاجم نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس ما وصفه بـ"ممارسات التجارة غير العادلة" من جانب بكين فى حين حذر الرئيس الصينى شى جين بينج من أن الحمائية تعوق النمو العالمى وأن المواجهة لا تسفرعن فائز.

واشتكى مشاركون آخرون أيضا من أن الصراع بين القوتين الاقتصاديتين يؤثر على بقية دول العالم.

 


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