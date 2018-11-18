رئيس جامعة قناة السويس يستقبل سفير تشاد لتفعيل التعاون فى مجال التعليم

الإسماعيلية – جمال حراجى- السيد فلاح

استقبل الدكتورعاطف أبوالنوررئيس جامعة قناة السويس، والدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور الأمين الدود وعبد الله الخاطرى سفير جمهورية تشاد لدى جمهورية مصر العربية، والمستشارة الثقافية بسفارة تشاد بالقاهرة عائشة محمد أدم، وممثل من مؤسسة " القلب الكبير " هاون كابدى" ، والتى ترعاها زوجة رئيس جمهورية تشاد أدريس ديبى أتنو، ومهدى أل يعقوب رئيس المجموعة التشادية، ووائل محمد عبد الكريم مدير المجموعة التشادية.

وحضر اللقاء كل من أشرف عمارة عضو مجلس النواب، والمحاسب سمير النجارأمين عام الجامعة، وهدى فرج أمين عام الجامعة المساعد، وذلك فى إطار سعى جامعة قناة السويس لتدعيم رسالتها ونشر ثقافتها للعالم ، فتحت أبواب الجامعة لاستقبال الطلاب الوافدين خاصة من الدول العربية و الإفريقية فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا، وتهدف الزيارة إلى تعزيز وتفعيل سبل التعاون بين جامعة قناة السويس و جمهورية تشاد .

وأشار السفير التشادى أثناء اللقاء إلى التميز الذى تشهده جامعة قناة السويس، وأنة بعد دراسة دقيقة وقع الاختيار على 30 طالبة من تشاد للدراسة بها فى كليات الصيدلة ، الآداب والعلوم الإنسانية، والطب ، والتجارة مشيرإلى سعادته البالغة لإختيار الطالبات لجامعة قناة السويس، والتى استطاعت خلال فترة قصيرة أن تحتل مكان فى الصدارة بين الجامعات المصرية، وأصبحت من أكثر الجامعات المصرية جذبا للوافدين للدراسة بها وبكلياتها المتميزة.

وقال السفير التشادى أن جمهورية تشاد فى حاجة إلى التعاون مع الجامعة كذلك فى مجالات الدراسات العليا و البحوث وذلك لأن الرئيس التشادى على اقتناع تام بكفاءة العقل المصرى و الخبرات المصرية.

وأكد الدكتورعاطف أبو النور رئيس جامعة القناة، على أن طالبات تشاد سيحصلون على نفس الرعاية و الإهتمام الذى يحصل علية الطلاب المصريين وأن الجامعة حريصة كل الحرص على تذليل كافة العقبات التى تواجه الطالبات خلال فترة دراستهم معلنا عن توفير دورات فى اللغة الإنجليزية و العربية للطالبات وذلك لضمان سرعة اندماجهم فى العملية التعليمية

وأضاف رئيس الجامعة، أن جميع الأنشطة الطلابية متاحة للطالبات وذلك حتى يحدث اندماج سريع للطالبات داخل الجامعة و تبادل للخبرات و الثقافات بين طلاب الجامعة وطالبات تشاد، ووجود أماكن لأقامت الطالبات متميزة و خدمات و برامج ترفيهية ورحلات متميزة، بالإضافة إلى وجود برامج متميزة للدراسات العليا فى معهد الاستزراع السمكى و كلية العلوم بالإضافة إلى معهد التقنية الحيوية فيما يخص البايوتكنولوجى، والتغذية والأدوية مؤكدا على تميز كلية طب جراحة الفم و الأسنان ووصولها إلى المستويات العالمية خاصة مع وجود معمل محاكاة متميزة وعيادات خاصة بطلاب الدراسات العليا.

وأوضح الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن طالبات تشاد سيحصلون على نفس الرعاية والإهتمام الذى يحصل علية الطلاب المصريين وأن الجامعة حريصة كل الحرص على تذليل كافة العقبات التى قد تواجه الطالبات خلال فترة دراستهم، كما سيتم توفير دورات فى اللغة الإنجليزية و العربية للطالبات و ذلك لضمان سرعة اندماجهم فى العملية التعليمية، وأن جميع الأنشطة الطلابية متاحة للطالبات و ذلك حتى يحدث اندماج سريع للطالبات داخل الجامعة و تبادل للخبرات و الثقافات بين طلاب الجامعة و طالبات تشاد، مشيرا إلى وجود أماكن لأقامه الطالبات متميزة و خدمات وبرامج ترفيهية ورحلات متميزة.