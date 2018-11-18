رئيس جامعة الفيوم : الأعلى للجامعات يوصى بيوم رياضى على مستوى الجامعات المصرية

الفيوم- رباب الجالى

قال الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، إنه خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ورؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ورؤساء الاتحادات الطلابية للجامعات ونوابهم الفائزين فى الانتخابات الطلابية، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة .

قرر وزير التعليم العالى، بأنه يتم التنسيق مع الإدارة الهندسية بالجامعة بهدف تحديد يوم لإجراء أعمال الصيانة المطلوبة للمرافق الجامعية، مضيفاً أنه سيتم الإعداد لتنظيم يوم رياضى على مستوى جميع الجامعات المصرية، وكذلك الاشتراك فى أسبوع شباب الجامعات المزمع عقده خلال الفترة المقبلة، ووضع خريطة مستقبلية للقوافل العلاجية التى تنظمها جامعة الفيوم، مؤكداً على الالتزام بالشراء المركزى للأجهزة الطبية الخاصة.

وأوضح الحفيظ، أن وزير التعليم العالى كان قد ألتقى برؤساء الاتحادات الطلابية ونوابها على مستوى الجامعات المصرية، متمنيا لهم التوفيق، مشدداً عليهم بأن يكون لهم دوراً فعال فى اتخاذ القرارات الخاصة بالعملية التعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية، وخاصة أنهم سيكونوا همزة الوصل بين الطلاب والإدارات الجامعية المختلفة، وأنه تم إطلاق مسابقة بإسم المجلس الأعلى للجامعات لاختيار أفضل رئيس اتحاد ونائب على مستوى جميع الجامعات المصرية .



ومن جانب أخر قد نظمت كلية الآثار ندوة بعنوان "الآثار والعلوم الأنسانية -الأطر والمحاور" بقاعة المؤتمرات بالكلية، بحضور الدكتور محمد كمال خلاف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

وحاضر بالندوة الدكتور مجدى إبراهيم جرجس الأستاذ المساعد ورئيس قسم المكتبات والوثائق بكلية الآداب بجامعة كفرالشيخ، متناولاً عدداً من المحاور شملت الآليات والأطر الدولية التى تنظم حماية الآثار والتراث الحضارى، ومدى فاعليتها ودور القانون الدولى الإنسانى فى حماية الآثار والتراث الحضارى فى زمن الحرب من النهب والسرقة، وكيفية مواجهة مخططات تدمير وسلب وطمس الآثار والتراث الإنسانى فى المنطقة العربية وحمايتها واستردادها .