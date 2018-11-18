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رئيس جامعة العريش يشارك فى أول اجتماع لمجلس اتحاد طلاب الجامعة

الأحد، 18 نوفمبر 2018 10:37 م
رئيس جامعة العريش يشارك فى أول اجتماع لمجلس اتحاد طلاب الجامعة الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلنت جامعة العريش الليلة فى بيان لها أن الدكتور حبش النادى، رئيس جامعة العريش، شارك فى الاجتماع الأول لأعضاء مجلس اتحاد طلاب الجامعة، بحضور أسعد إسماعيل حافظ مدير عام رعاية الشباب .

 

وقدم رئيس الجامعة التهنئة للطلبة بفوزهم بانتخابات مجلس اتحاد الطلاب، وخلال الاجتماع تمت مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالأنشطة الطلابية.

 

وطالب رئيس الجامعة الطلبة بأن يكونوا على قدر من الثقة التى يوليها طلاب الجامعة لهم، وأن يكونوا همزة الوصل بين زملائهم الطلاب وإدارة الجامعة، وحثهم على ممارسة الأنشطة الطلابية، ووعدهم بإزالة أى صعوبات تواجههم داخل الجامعة وخارجها .

 

كما دعاهم للمشاركة فى برلمان الشباب على مستوى الجامعات المصرية، والمشاركة فى لقاء شباب الجامعات بجامعة كفر الشيخ، وفى مسابقة إبداع بوزارة الشباب والرياضة .


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