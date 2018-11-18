رئيس الوزراء يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمولد النبوى الشريف

كتبت هند مختار

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وفيما يلي نص البرقية:

السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي

رئــيــس الجمهـوريــة

يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

هذه المناسبة الجليلة التي كانت مولداً للهدى ونبراساً للإنسانية، نستقبلها بكل مشاعر البهجة، ونستلهم من صاحبها الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة، والحكمة الخالدة في إرساء قيم الحق والعدل والدعوة إلى الأمن والسلام للبشرية جمعاء.

وإننا يا سيادة الرئيس ونحن نحتفل بهذه المناسبة، نسأل الله عز وجل أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق وأن يوفقكم لما فيه خير مصر وشعبها العظيم. ويرعاكم ويسدد على طريق الحق خطاكم.

وكل عام وسيادتكم بخير.