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رئيس الوزراء الروسى يعرب عن تعازيه لضحايا حرائق كاليفورنيا

الأحد، 18 نوفمبر 2018 11:21 ص
رئيس الوزراء الروسى يعرب عن تعازيه لضحايا حرائق كاليفورنيا ميدفيديف
بورت مورسبى(أ ش أ)
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أعرب رئيس الوزراء الروسى دميترى ميدفيديف، اليوم الأحد، عن تعازيه لأقارب وأصدقاء ضحايا حرائق الغابات بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقدم ميدفيديف تعازيه لنائب الرئيس الأمريكى مايك بنس- خلال محادثاتهما على هامش قمة التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادئ فى بابوا غينيا الجديدة- كما طلب ميدفيديف نقل دعمه لأقارب الضحايا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

ومن جانبه، أعرب بنس عن امتنانه للجانب الروسى على عرضه لتقديم المساعدة فى مواجهة حرائق الغابات.

يُشار إلى أن حصيلة ضحايا حرائق الغابات فى كاليفورنيا ارتفعت إلى 79 قتيلا بالإضافة إلى 1276 فى عداد المفقودين، وتعد تلك الحرائق المعروفة باسم "معسكر النار" هى الأكثر تدميرا فى تاريخ الولاية إذ تغطى الحرائق مساحة أكثر من 598 كيلومتر مربع، كما تسببت فى تدمير 12 ألف مبنى، بينهم أكثر من 8ر9 ألف منزل سكنى، وتم إعلان حالة الطوارئ.

 


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