دورة تدريبية بجامعة المنوفية على كيفية استخدام أنشطة بنك المعرفة

المنوفية _ محمد فتحى

استقبل اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وفدا من المجلس الأعلى للجامعات وبنك المعرفة المصرى وذلك على هامش عقد مشروع المكتبة الرقمية بالجامعة الدورة التدريبية (كيفية إستخدام وتفعيل أنشطة بنك المعرفة المصرى) وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات على مدار يومين لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين وأخصائى المكتبات بالجامعة والمهتمين بالبحث العلمى.

ورحب القاصد، بالحضور من المجلس الأعلى للجامعات ومديرى الشركات المشاركة فى بنك المعرفة، وأكد أن مشروع بنك المعرفة المصرى مشروع قومى ينبغى الاستفادة منه بشكل كبير، حيث أنه يتيح للباحثين الإطلاع على أحدث الدوريات العلمية ويوفر عليهم التكلفة المادية التى تدفع فى الاشتراكات فى الدوريات.

ووجه الدكتور السيد الأسرج، مدير مشروع المكتبة الرقمية بالجامعة، رسالة للباحثين وأعضاء هيئة التدريس إلى تعظيم الاستفادة خدمات البنك ومصادر المعلومات الإلكترونية المتاحة به.

وأضاف الدكتور طه الفرماوى ممثل وحدة المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات أن للمكتبة دور كبير فى خدمات البحث العلمى من خلال بوابة اتحاد مكتبات الجامعات المصرية أو من التعاون مع بنك المعرفة المصرى والذى يضم ٤ بوابات وهى الباحثين والقارئ العام والأطفال والطلاب، كما يقوم البنك بإعداد تقارير كشف الانتحال العلمى لأبحاث الترقية وإصدار معامل التاثير للدوريات العلمية.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول عرض تقديمى للمصادر المتوفرة من الشركات المشاركة فى بنك المعرفة المصرى وكيفية الدخول إليها من خلال البنك وطرق التسجيل على البنك وافضل طرق لعمل بحث وتصفح التخصصات الموضوعية وأهم التخصصات التى تغطيها الشركات وطرق الاشتراك، وكيفية الوصول إلى أحدث الدوريات والأبحاث.

وقام بتقديم العروض كل من ماهينور على وياسر محمود ووليد على وعبد الله اسعد مديرى التدريب بشركات Emeraled , Taylar and Francis, lop وبنك المعرفة.