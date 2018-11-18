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دبلوماسيون صينيون يحاولون اقتحام مكتب وزير خلال منتدى إقليمى

الأحد، 18 نوفمبر 2018 09:28 ص
دبلوماسيون صينيون يحاولون اقتحام مكتب وزير خلال منتدى إقليمى قمة أبيك
أ ف ب
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حاول مسؤولون صينيون اقتحام مكتب وزير خارجية بابوا غينيا الجديدة ما تطلب استدعاء الشرطة، وفق ما ذكرت مصادر مطلعة لوكالة فرانس برس الأحد، وذلك على وقع التوترات المرتبطة بمنتدى التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادئ.

وقالت ثلاثة مصادر على علم بما حصل إن الوفود الصينية "حاولت اقتحام" مكتب ريمبينك باتو فى بور موريسبى السبت للضغط من أجل تغيير مسودة بيان المنتدى، لكنهم منعوا من الدخول.

وقال مسؤول مطلع على المفاوضات التى جرت خلال المنتدى إنه "تم نشر الشرطة خارج مكتب الوزير بعدما حاولوا اقتحامه".

وجاءت الحادثة الدبلوماسية على وقع ارتفاع منسوب التوتر خلال قمة قادة دول آسيا والمحيط الهادئ والتى خيم عليها النزاع التجارى بين الصين والولايات المتحدة.

وأفاد المصدر الذى طلب عدم الكشف عن هويته أن باتو رفض مقابلة أعضاء الوفد مشيرا إلى أنه "من غير المناسب أن يتفاوض الوزير وحده مع الصينيين. والمفاوضون الصينيون يعلمون ذلك".

بدوره، حاول وزير خارجية بابوا غينيا الجديدة التقليل من أهمية الحادثة، قائلا لوكالة فرانس برس "لم تكن هناك مشكلة". ولم يعلق الوفد الصينى علنا على الحادثة بعد فيما يتوقع أن يعقد مؤتمرا صحفيا فى وقت لاحق الأحد.

 

 


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