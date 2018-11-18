خادم الحرمين يلتقى رئيس العراق ويؤكدان أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار فى المنطقة

الرياض /أ ش أ/

أكد الرئيس العراقى برهم صالح أهمية ترسيخ الاستقرار والسلام ودعم الاستقرار الأمنى والسياسى فى المنطقة.

وذكر بيان رئاسى أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" أن صالح بحث مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سبل تعزيز التعاون بين البلدين والارتقاء بها خدمة لمصالح الشعبين، وأكد الزعيمان أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وقال صالح إن عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين العراق والسعودية يحتم علينا المضى قدماً فى المزيد من التنسيق والعمل المشترك، وبالأخص تفعيل التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية، مؤكدا أهمية ترسيخ الاستقرار والسلام ودعم الاستقرار الأمنى والسياسى فى دول المنطقة، والعمل على أن تتضافر الجهود لتخفيف حدة التوتـر والأزمات التى تواجه المنطقة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الجهود باتجاه القضايا المصيرية المشتركة.

وأكد الجانبان أهمية تفعيل المجلس التنسيقى المشترك بين البلدين للارتقاء بالعلاقات للمستوى الاستراتيجى وفتح آفاق جديدة من التعاون فى مختلف المجالات.