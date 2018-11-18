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حى الجمرك بالإسكندرية يعلن الانتهاء من المرحلة الثالثة للإنارة

الأحد، 18 نوفمبر 2018 08:14 م
حى الجمرك بالإسكندرية يعلن الانتهاء من المرحلة الثالثة للإنارة عبد العزيز قنصوة محافظ الاسكندريه
الاسكندرية جاكلين منير
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أعلن حى الجمرك بالاسكندرية الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة من الخطة العاجلة لاحلال عدد 24عامود عليهم 56 ذراع بميدان المساجد بمنطقة المرسي أبي العباس تماشيا مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

جاء ذلك  تحت اشراف المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك  وإدارة الكهرباء بالحي تم العمل علي إنهاء اعمال الخطة العاجلة لاحلال الأعمدة المتهالكة بميدان المساجد حفاظا علي حياة المواطنين حيث تم بالمرحلة الثالثة تركيب 24 كنسولة باقفيز ومد الشبكة الهوائية عليها بمسافة 630 متر هارزر4*16 وتم تركيب عدد 56 من الكشافات الليد  الموفرة للطاقة وتوصيل التغذية  اللازمة لهم وانارتهم.

 


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