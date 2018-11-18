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حبس 3 متهمين بترويج مخدر الهيروين بالطريق الدائرى الإقليمى 4 أيام

الأحد، 18 نوفمبر 2018 10:16 ص
حبس 3 متهمين بترويج مخدر الهيروين بالطريق الدائرى الإقليمى 4 أيام حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس 3 متهمين بحيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار، بدائرة قسم شرطة مدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونجح رجال مباحث مكافحة جرائم المخدرات، أثناء تفقد الحالة الأمنية بنطاق الطريق الدائرى الإقليمى، بمنطقة بدر، فى القبض على كل من "عبد الرحيم أ ح" 28 سنة، عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية  "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات، و"هشام ع إ" 27 سنة، عاطل، و"أحمد س ع" 24 سنة، عاطل، أثناء استقلالهم السيارة رقم ن د أ 9516 ميكروباص.

ومن خلال الفحص تبين أن بحوزتهم كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 207 جرام، مبلغ مالي 355 جنية، 3 هاتف محمول، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار  والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم  الغير مشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل اتصالهم بعملائهم والسيارة لتسهيل تحركاتهم، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة التى تولت التحقيق.


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تجارة المخدرات

مكافحة المخدرات

نيابة الشروق

الطريق الدائرى

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