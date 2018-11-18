حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل خالته وزوجها فى روض الفرج

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بحبس شاب، لاتهامه بقتل خالته وزوجها فى روض الفرج 4 أيام.

وكشفت تحقيقيات النيابة، أن المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، لرفض خالته إقراضه مبلغ من المال لتسديد ديونه، حيث استل سكينا من مطبخها، وقام بذبحها وتسديد عدة طعنات لزوجها.

وبدأت تفاصيل تلك الواقعة، بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج، بلاغا من الأهالي بالعثور علي جثتين لشخصين مصابين بطعنات في جسديهما، وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وبسؤال الأهالي تبين أن أحد أقارب المجني عليهما توجه إلى الشقة، عقب اتصاله بهما هاتفيا وعدم استجابتهما، وبوصوله وجد باب الشقة مفتوحا، وبالدخول عثر علي الجثتين، كما تبين وجود بعثرة في الشقة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.