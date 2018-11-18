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حبس سائق تعدى على شخصين بمطواة أثناء سيرهما فى جنازة بالشرقية

الأحد، 18 نوفمبر 2018 11:24 ص
حبس سائق تعدى على شخصين بمطواة أثناء سيرهما فى جنازة بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
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قررت نيابة الحسينية بالشرقية، اليوم، برئاسة محمد جاد، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، تجديد حبس سائق سيارة نقل، لتعديه على شخصين بسلاح أبيض مطواة، أثناء سيرهما فى جنازة بالحسينية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وتلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول " وائل الرفاعى محمد " 38 سنة تاجر أسمدة، و" وليد أحمد عبد العاطي" 37 سنة مهندس زراعى، مقيمين الظزاهرية منشأة أبوعمر، مصابين بجروح قطعية وإصابات بالأيدي

 

وبسؤالهم أقروا أثناء مرورهما بسيارتهم بأحدى الجنازات قام سائق سيارة نقل بالتزنيق عليهما، وحدثت بينها مشادة قام على أثرها بالتعدى عليها بسلاح أبيض مطواة، كانت بحوزته، وتمكن عدد من الأهالى من التحفظ على المتهم ويدعي" خيرى ع ع" سائق، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 26716 جنح الحسينية لسنة 2018.

 


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