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حبس أفريقيين وراء سرقة أجهزة كهربائية من شقة مهندس بروض الفرج

الأحد، 18 نوفمبر 2018 01:32 م
حبس أفريقيين وراء سرقة أجهزة كهربائية من شقة مهندس بروض الفرج كلابش،ارشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة أول مدينة نصر، بحبس أفريقين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة سرقة أجهزة من داخل شقة مهندس.

البداية بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من "أحمد و" مهندس أفاد اكتشاف سرقة شاشة تلفزيون وهاتف محمول ولم يتهم أو يشتبه فى أحد، تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات وفحص كاميرات المراقبة فى المكان، تبين أن وراء الواقعة "أشويل توك " أفريقى و"جاي توك" أفريقى.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما، وبمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.


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