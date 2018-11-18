جلسة عرفية للحكم فى قضية قتل بين أبناء عمومة عائلة عاشور فى كفر الشيخ

شهدت دار المناسبات بسخا بمحافظة كفر الشيخ، جلسة عرفية للحكم فى قضيتى قتل بين عائلتين، بتواجد أمنى تحت إشراف اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، اللواء جمال سمون، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، والعميد عبدالفتاح المنشاوى، رئيس مباحث المديرية.

تعود أحداث القضية الأولى فى يناير 2018 لمشاجرات بين العائلتين أدت إلى مقتل إسلام زاهر، وإصابة العربى سمير محمد عاشور.

وكما حدثت واقعة أخرى فى سبتمبر من العام الجارى، بمشاجرات أخرى بين العائلتين أدت إلى مقتل أحمد رشاد، وإصابة أحمد سمير محمد عاشور .