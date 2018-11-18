جلسة عرفية تقضى بتهجير 5 أسر من عائلة وغرامة 3 ملايين جنيه لقتل اثنين بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قررت الجلسة العرفية التى شهدتها دار المناسبات بسخا بمدينة كفر الشيخ برئاسة العمدة محمد إسماعيل حامد ، عمدة دخميس، التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، وعضوية 6 من أعضاء الجلسات العرفية بمحافظة كفر الشيخ بتهجير 5 أسر وتغريم أسرتين 3 ملايين جنيه كدية لأهالى قتيلين، وحددت الجلسة 3 شهور لسداد الدية، و6 شهور لبيع الممتلكات والتهجير لأى مركز بالمحافظة ماعدا مراكز " كفر الشيخ والرياض وسييدى سالم".

بدأت الجلسة العرفية بتواجد أمنى مكثف إشراف اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، وحضور اللواء جمال سمون،مساعد مدير أمن كفر الشيخ، والعميد عبدالفتاح المنشاوي، رئيس مباحث المديرية، والعقيد وائل الاشوح،مفتش المباحث الجنائية، والمقدم هشام راشد رئيس مباحث الرياض، والمقدم محمد الغنام، مديرية أمن كفر الشيخ، وأعضاء الأسرة المتنازعة من عائلة عاشور، واستماع اللجنة لأقوال الطرفين والشهود، واستمر حوالى 9 ساعات كاملة، تم الصلح بين الطرفين وتلاوة قرارات اللجنة التى لاقت موافقة الطرفين.

وترأس الجلسة العرفية العمدة محمد إسماعيل حامد، عمدة قرية دخميس بمحافظة الغربية، وعضوية كلا من السيد على عبد الخاطر "دمرو سيدى سالم" ومحمد أبوزيد جاويش "المندورة دسوق"، ومحمد السعيد عبيدى "الشخلوبة سيدى سالم"، وأحمد جمال شهاب الدين "الشهايبة سيدى سالم"، وإسماعيل عز الرجال المنوفى "قلين كفر الشيخ"، ومحمد المسيرى "دسوق"، ومحسن السيد عبد الاه.

وقررت الجلسة بتهجير أسر عائلة عاشور كلا من أسرة زاهر عبدالعزيز عاشور، وعبدالعزيز رأفت عاشور، ونشأت وصفى عاشور، وشوقى عبد الحميد عاشور ووتهجير عائلة المرحوم سمير محمد محمد عاشور، أشقاء وغير أشقاء إلى مكان غير مراكز كفر الشيخ والرياض وسيدى سالم، وقررت اللجنة دفع دية إسلام زاهر عبدالعزيز عاشور مليون جنيه، نظير أخطائه وأوته، ودية أحمد رشاد 2 مليون جنيه بعد خصم أخطاء طرفه، كما حددت اللجنة 2 مليون جنيه غرامة فى حالة الإخلال بالصلح أو التعدى على الآخر.

وتعود أحداث القضية بين أبناء العمومة لشهرى يناير وسبتمبر 2018م عندما حدث مشاجرة بين أسرتين من عائلة عاشور بقرية العمدان التابعة لمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، راح ضحية الواقعة الأولى إسلام زاهر عبدالعزيز، وإصابةالعربى سمير محمد عاشور ، وراح ضحية الواقعة الثانية أحمد رشاد، وإصابة أحمد سمير محمد عاشور .































































