ثروة كابيتال تنفذ شراء 28.4 مليون سهم بسعر الطرح العام

كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة ثروة كابيتال، عن تنفيذ عمليات شراء 28.4 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر الطرح العام البالغ 7.36 جنيه للسهم خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وذلك ضمن آلية حساب استقرار سعر سهم الشركة.

وكانت البورصة المصرية، قد أعلنت أن إجمالي أوامر البيع المسجلة بسوق الصفقات الخاصة لحساب استقرار سعر سهم ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بلغ 28.44 مليون سهم.

وفي الشهر الماضي، استقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية الوافد رقم 226 ضمن الشركات المكونة لسوقها الرئيسية، وهي أسهم شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

وتم تنفيذ طرح عام وخاص لعدد 295.2 مليون سهم بنسبة 47.2% من أسهم رأسمال الشركة بسعر 7.36 جنيه للسهم، وبقيمة إجمالية 2.2 مليار جنيه، وبلغ عدد أسهم الطرح العام 29.5 مليون سهم تمثل 10% من عدد الأسهم المعروضة للبيع و4.7% تقريباً من أسهم رأسمال الشركة المصدر.

وتمت تغطية الطرح العام 30.1 مرة بما يعادل نسبة تخصيص 3.3%، حيث بلغ إجمالي الكمية المطلوبة عدد 887.4 مليون سهم، موزعاً على 2306 أوامر لعدد 2271 عميلاً.