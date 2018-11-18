تيريزا ماى تلتقى رئيس المفوضية الأوروبية فى بروكسل لمناقشة أوضاع البريكست

لندن(أ ش أ)

صرحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى بأنها ستسافر إلى بروكسل خلال الأسبوع الجارى لمقابلة رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر؛ لمناقشة الأوضاع حول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست)، وذلك فى ظل الأحداث الجارية المتوترة فى الداخل البريطانى بسببه.

وأضافت ماى- فى تصريحات نقلتها شبكة (سكاى نيوز) البريطانية اليوم الأحد، أنه لايزال هناك الكثير من الموضوعات التى سيتم مناقشتها حول (البريكست).. مشيرة إلى أنه لن تتم الموافقة على جانب واحد دون الموافقة كافة الجوانب المتعلقة بالاتفاق.

وأوضحت أنها على علم بأن طلبات سحب الثقة منها فى البرلمان لم تصل إلى 48 خطابا حتى الآن، وهو العدد المطلوب لإجراء التصويت على سحب الثقة منها.

يذكر أن حكومة ماى تشهد تخبطا، وذلك عقب استقالة 3 وزراء من حكومتها يوم الخميس الماضي؛ احتجاجا على مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست)، التى قدمتها ماى يوم الأربعاء الماضى.