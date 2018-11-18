video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 18 نوفمبر 2018 02:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

توزيع شهادات أمان وقروض حسنة باحتفالية بقرية بنى حسن بالشرقية

الأحد، 18 نوفمبر 2018 02:07 م
توزيع شهادات أمان وقروض حسنة باحتفالية بقرية بنى حسن بالشرقية جانب من الافتتاح
الشرقية - إيمان مهنى
إضافة تعليق

شارك الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية احتفالية مديرية التضامن الاجتماعى بالتعاون مع جمعية الأورمان توزيع شهادات أمان وقروض حسنه ومساعدات زواج يتيمات ومقاعد متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة  فضلاً عن الهدايا العينية وتوزيع لحاف شتاء للفئات المستحقة والموافقة على إجراء عمليات عيون وقلب بقرية بنى حسن التابعة لرئاسة مركز ومدينة أولاد صقر.

FB_IMG_1542541079864

أكدت ميرفت فهمى مديرة مديرية التضامن الإجتماعى، أن وزارة التضامن الاجتماعى تولى إهتماماً بالفئات الأولى بالرعاية والأسر الفقيرة من خلال منح قروض صغيرة ومتناهية الصغر لتوفير حياة كريمة لهم كما تسعى الوزارة لتقديم برامج للحماية الإجتماعية ومنها تكافل وكرامة وتحفيز الشباب على إقامة مشروعات صغيرة لمحاربة الفقر .

وألقى الدكتور ممدوح غراب  محافظ الشرقية كلمة أشاد فيها بدور الجمعيات الأهلية النشطة والتى استطاعت أن تسجل اسمها بأحرف من نور فى لوحة شرف العمل الخيرى و الأهلى وتقديم مساعدات للحالات الإنسانية لخلق حياة كريمة ، مقدماً الشكر لمديرية التضامن الاجتماعى لرعايتها للمبادرات الإنسانية النبيلة والتى تستهدف مد مظلة الحماية الإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية داخل المجتمع الشرقاوى.

FB_IMG_1542541085576

شهدت الاحتفالية توزيع 50 شهادة أمان فئة 2500 جنيه  على الارامل والمطلقات والمهجورات وذوى الاحتياجات الخاصة ، توزيع 23 قرض حسن بقيمة 21 ألف جنيه للقرض الواحد تقدم للمستفيد على 3 دفعات ،  56  ألف جنيه  مساعدات زواج لـ 8 عرائس يتيمات ، 250 لحاف شتاء على الأسر الأولى بالرعاية، الموافقه على إجراء 2 عملية عيون، الموافقه على إجراء 2 عملية قلب مفتوح.

وعلى هامش الاحتفالية قام محافظ الشرقية  بتفقد معرض ملابس وأثاث بالمجان يضم قطع ملابس وأحذية وثلاجات وغسالات وكراسى للأسر الأولى بالرعاية من أبناء قرية بنى حسن بأولاد صقر.

شارك المحافظ  لواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطى مستشار المحافظ للمشروعات و حامد هبيله السكرتير العام المساعد والدكتور صلاح منصور عضو مجلس النواب.

 
FB_IMG_1542541090880
 

 

FB_IMG_1542541102832
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الشرقية يتفقد مشروع الطريق الدائرى " كفر صقر السنبلاوين " بتكلفة 15 مليون

بسبب عقب سيجارة حريق بمخزن مدرسة إعدادى بميت حمل بالشرقية

حبس سائق تعدى على شخصين بمطواة أثناء سيرهما فى جنازة بالشرقية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

الاورمان

أولاد صقر




لا تفوتك
متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة