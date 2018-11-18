توزيع شهادات أمان وقروض حسنة باحتفالية بقرية بنى حسن بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شارك الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية احتفالية مديرية التضامن الاجتماعى بالتعاون مع جمعية الأورمان توزيع شهادات أمان وقروض حسنه ومساعدات زواج يتيمات ومقاعد متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة فضلاً عن الهدايا العينية وتوزيع لحاف شتاء للفئات المستحقة والموافقة على إجراء عمليات عيون وقلب بقرية بنى حسن التابعة لرئاسة مركز ومدينة أولاد صقر.

أكدت ميرفت فهمى مديرة مديرية التضامن الإجتماعى، أن وزارة التضامن الاجتماعى تولى إهتماماً بالفئات الأولى بالرعاية والأسر الفقيرة من خلال منح قروض صغيرة ومتناهية الصغر لتوفير حياة كريمة لهم كما تسعى الوزارة لتقديم برامج للحماية الإجتماعية ومنها تكافل وكرامة وتحفيز الشباب على إقامة مشروعات صغيرة لمحاربة الفقر .

وألقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية كلمة أشاد فيها بدور الجمعيات الأهلية النشطة والتى استطاعت أن تسجل اسمها بأحرف من نور فى لوحة شرف العمل الخيرى و الأهلى وتقديم مساعدات للحالات الإنسانية لخلق حياة كريمة ، مقدماً الشكر لمديرية التضامن الاجتماعى لرعايتها للمبادرات الإنسانية النبيلة والتى تستهدف مد مظلة الحماية الإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية داخل المجتمع الشرقاوى.

شهدت الاحتفالية توزيع 50 شهادة أمان فئة 2500 جنيه على الارامل والمطلقات والمهجورات وذوى الاحتياجات الخاصة ، توزيع 23 قرض حسن بقيمة 21 ألف جنيه للقرض الواحد تقدم للمستفيد على 3 دفعات ، 56 ألف جنيه مساعدات زواج لـ 8 عرائس يتيمات ، 250 لحاف شتاء على الأسر الأولى بالرعاية، الموافقه على إجراء 2 عملية عيون، الموافقه على إجراء 2 عملية قلب مفتوح.

وعلى هامش الاحتفالية قام محافظ الشرقية بتفقد معرض ملابس وأثاث بالمجان يضم قطع ملابس وأحذية وثلاجات وغسالات وكراسى للأسر الأولى بالرعاية من أبناء قرية بنى حسن بأولاد صقر.

شارك المحافظ لواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطى مستشار المحافظ للمشروعات و حامد هبيله السكرتير العام المساعد والدكتور صلاح منصور عضو مجلس النواب.