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تنفيذ فعاليات مبادرة "محمد رسول الإنسانية" فى 70 مسجدا ومركز شباب بشمال سيناء

الأحد، 18 نوفمبر 2018 11:02 م
تنفيذ فعاليات مبادرة "محمد رسول الإنسانية" فى 70 مسجدا ومركز شباب بشمال سيناء فعاليات مبادرة "محمد رسول الإنسانية"
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء الليلة، فى بيان لها، تواصل فعاليات "محمد رسول الإنسانية" التى أطلقتها، تنفيذا لتوجيهات وزارة الأوقاف.

 

وأوضح بيان لمديرية أوقاف شمال سيناء أن الفعاليات تمت الليلة فى 70 مسجدا ومركز شباب بمختلف أنحاء المحافظة، وشارك فى إلقاء المحاضرات 2 من الأئمة فى المسجد الواحد تحت إشراف الشيخ محمد العش وكيل وزارة أوقاف شمال سيناء، وإشراف مديرى ومفتشى الإدارات .

 

وكان وكيل وزارة أوقاف شمال سيناء أعلن عن انطلاق حملة "محمد رسول الإنسانية" بداية شهر ربيع الأول فى عموم المساجد ومراكز الشباب والمدارس، تحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار، ومحافظ شمال سيناء.

 

وقال وكيل وزارة أوقاف شمال سيناء إنه تم عمل جداول التجهيز للحملة اليومية فى المساجد والشباب والرياضة والتربية التعليم بالمدارس التى يشارك فيها 500 إمام مسجد فى 11 إدارة أوقاف، التى تضم 1200 مسجد.

 

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