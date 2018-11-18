تنسيق بين اتحاد الغرف التجارية وصندوق خليفة للمشاريع لزيادة دعم الشباب

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أكد الدكتور خالد حنفى أمين عام اتحاد الغرف العربية على اهتمام الاتحاد بدعم المبادرات الشبابية ورواد الأعمال بالتعليم والتدريب وتشجيع الشباب علي الابتكارات الجديدة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر والدول العربية

أشار إلى أنه جار التنسيق ما بين اتحاد الغرف العربية وصندوق خليفة لتطوير المشاريع للعمل على توسيع الدعم لكافة شباب الوطن العربي، للمساهمة في التنمية الاجتماعية من أجل تحقيق منفعة وتطور المجتمع العربى.

جاء ذلك عقب اجتماع الدكتور خالد حنفي مع خليفة خميس مطر عضو مجلس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات ورئيس غرفة تجارة وصناعة الفجيرة لبحث التعاون ما بين الاتحاد وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة فيما يهم الأنشطة التجارية والاقتصادية العربية .

وقال أمين عام اتحاد الغرف العربية في بيان اليوم، إنه تم خلال الاجتماع بحث فعاليات للتعاون في إطار منظورعربي متكامل من خلال زيادة الأنشطة التجارية واللوجستية لإمارة الفجيرة في مجال الصوامع والحبوب، وغيرها نظرا لموقعها الاستراتيجى والذي يجعلها محورا هاما للتجارة والغذاء، عربيا ودوليا، كما تم بحث استعراض الأنشطة التجارية لغرفة تجارة الفجيرة والفرص الاستثمارية بالامارة التي يمكن من خلالها الاستفادة منها عربيا.