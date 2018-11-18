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تقرير حقوقى جديد يسلط الضوء على انتهاك حقول العمال الأجانب بقطر

الأحد، 18 نوفمبر 2018 07:57 ص
تقرير حقوقى جديد يسلط الضوء على انتهاك حقول العمال الأجانب بقطر تقرير حقوقى جديد يكشف جرائم قطر فى حق العمال الأجانب
كتب إسلام جمال
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كشف حساب قطريليكس، المعنى بفضح جرائم تنظيم الحمدين، عن تقرير حقوقى جديد، حول الانتهاكات التى واجهتها العمالة الوافدة فى قطر، خلال عملهم بالإنشاءات المتعلقة بإقامة مونديال قطر عام 2022.

حيث سلط الحساب الضوء على تقرير أعدته شركة "امباكت" للاستشارات بلندن، والذى فضح جرائم تنظيم الحمدين ضد العمال، حيث أشار التقرير إن هناك نحو 18500 عامل يعانون من ساعات العمل الطويلة.

 

 

كما أن هناك 13 من بين 19 شركة إنشاءات تشرط العمل لمدة 84 ساعة أسبوعيا، وذلك بالمخالفة للقانون الذى ينص على أن ساعات العمل 48 ساعة أسبوعيا، بالإضافة إلى أن إحدى الشركات أجبرت 3 عمال على العمل 124 يوما على التوالى.

وبحسب ما كشفه التقرير نقلا عن منظمة العفو الدولية، إن عدد العمال الأجانب فى قطر بلغ أكثر من مليونى عامل، يواجهون عمليات استغلال واسعة وظروف قاسية.


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