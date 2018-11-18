تقرير حقوقى جديد يسلط الضوء على انتهاك حقول العمال الأجانب بقطر

كشف حساب قطريليكس، المعنى بفضح جرائم تنظيم الحمدين، عن تقرير حقوقى جديد، حول الانتهاكات التى واجهتها العمالة الوافدة فى قطر، خلال عملهم بالإنشاءات المتعلقة بإقامة مونديال قطر عام 2022.
حيث سلط الحساب الضوء على تقرير أعدته شركة "امباكت" للاستشارات بلندن، والذى فضح جرائم تنظيم الحمدين ضد العمال، حيث أشار التقرير إن هناك نحو 18500 عامل يعانون من ساعات العمل الطويلة.
72 ساعة و148 يوما دون راحة.. تقرير حقوقي رصد جرائم #تنظيم_الحمدين بحق عمال #مونديال_الفساد#قطريليكس#قطر_تنتهك_الإنسانية#سحب_مونديال_قطر pic.twitter.com/qBi1Y4ufVk— قطريليكس QatariLeaks (@qatarileaks) ١٨ نوفمبر ٢٠١٨
كما أن هناك 13 من بين 19 شركة إنشاءات تشرط العمل لمدة 84 ساعة أسبوعيا، وذلك بالمخالفة للقانون الذى ينص على أن ساعات العمل 48 ساعة أسبوعيا، بالإضافة إلى أن إحدى الشركات أجبرت 3 عمال على العمل 124 يوما على التوالى.
وبحسب ما كشفه التقرير نقلا عن منظمة العفو الدولية، إن عدد العمال الأجانب فى قطر بلغ أكثر من مليونى عامل، يواجهون عمليات استغلال واسعة وظروف قاسية.
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