تعرف على قصة العثور والاختفاء للغواصة الأرجنتينية "سان خوان" × 5 معلومات

كتب هيثم سلامة

كشفت البحرية الأرجنتينية، أمس، عن العثور على الغواصة "سان خوان" ألمانية الصنع، بعد مرور عام على غرقها فى ظروف غامضة والتى كان على متنها 44 بحاراً، فى مهمة دورية فى منطقة أوشوايا فى جنوب أمريكا اللاتينية، فى 15 نوفمبر 2017.

1- كان أخر اتصال مع الغواصة خلال طريق عودتها، حيث اختفت وفشلت أى محاولات للاتصال بها، الأمر الذى دفع مختلف السفن والطائرات التابعة للبحرية الأرجنتينية للذهاب إلى المنطقة، ولكن لم تجدها.

#ARASanJuan #LaBúsquedaContinúa Actualización: La empresa informó nuevo punto de interés en el Sitio 1 área 15A-4, a 800 mts de profundidad. El punto de interés tiene una dimensión de 60 mts de longitud. Hora de arribo al área para iniciar investigación 19:00 hs aproximadamente. pic.twitter.com/l5k8p8Zjye — Armada Argentina (@Armada_Arg) ١٦ نوفمبر ٢٠١٨

2. كانت مهمة الغواصة القيام بدورية مراقبة للمنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأرجنتينى، وهى المنطقة التى تمارس فيها كل الحقوق الاقتصادية للدولة من خلال استغلال الموارد وآخر موقع معروف عنها فى منطقة العمليات هو خليج سان خورخي ، على بعد 240 ميلاً بحريًا (حوالي 440 كم) من الساحل.

Durante la ceremonia de reconocimiento al #ARASanJuan y a sus tripulantes, se dió lectura a la nómina de los 44 submarinistas que continúan en patrulla eterna. PRESENTE... pic.twitter.com/RPTckPm7DH — Armada Argentina (@Armada_Arg) ١٥ نوفمبر ٢٠١٨

3. منذ تلك اللحظة، حاولت البحرية الأرجنتينية مرات عديدة البحث باستخدام كافة الوسائل والأفراد والمعلومات دون إدخار أى جهد، مع العديد من المساعدات الدولية، ولكن لم تفلح تلك المحاولات نهائيا، وحاولت 19 دولة مختلفة وشارك حوالى 4 ألاف رجلا و28 وحدة بحرية و 9 طائرات فى محاولات البحث، واستخدام تقنيات تحت الماء، ولكن كلها باءت بالفشل، حتى توقف البحث فى 30 نوفمبر الماضى، وتم اكتشاف سفن آخرى غارقة للصيد والنقل.

4. فاجئتنا اليوم وزارة الدفاع الأرجنتينية بأن شركة أمريكية تدعى Ocean Infinity ، والتى استأجرتها حكومة الأرجنتين استطاعت العثور على حطام الغواصة تحت قاع البحر ولكن على عمق حوالى 800 متر، بواسطة أجهزة كشف متقدمة.

Transcurrido un año de la última comunicación con el #ARASanJuan hacemos un repaso por todas las acciones de búsqueda llevadas a cabo por la #ArmadaArgentina y por otras naciones que colaboraron en la misión https://t.co/ITcCbUgIa6 pic.twitter.com/ZSjnHUMocD — Armada Argentina (@Armada_Arg) ١٥ نوفمبر ٢٠١٨

5. حتى الآن لم يتم انتشال الغواصة من تحت مياه البحر، ولكن أقيمت اليوم وبعد مرور عام المراسم الدينية فى القاعدة البحرية الأرجنتينية لأسر الضحايا، والذى خضعوا لجلسات نفسية خلال ذلك العام، وتواجد الرئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكرى، ووزير الدفاع ونائبه.