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تعرف على قصة العثور والاختفاء للغواصة الأرجنتينية "سان خوان" × 5 معلومات

الأحد، 18 نوفمبر 2018 03:00 ص
تعرف على قصة العثور والاختفاء للغواصة الأرجنتينية "سان خوان" × 5 معلومات الغواصة الأرجنتينية بعد العثور عليها
كتب هيثم سلامة
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كشفت البحرية الأرجنتينية، أمس، عن العثور على الغواصة "سان خوان" ألمانية الصنع، بعد مرور عام على غرقها فى ظروف غامضة والتى كان على متنها 44 بحاراً، فى مهمة دورية فى منطقة أوشوايا فى جنوب أمريكا اللاتينية، فى 15 نوفمبر 2017.

 1- كان أخر اتصال مع الغواصة خلال طريق عودتها، حيث اختفت وفشلت أى محاولات للاتصال بها، الأمر الذى دفع مختلف السفن والطائرات التابعة للبحرية الأرجنتينية للذهاب إلى المنطقة، ولكن لم تجدها.  

2. كانت مهمة الغواصة القيام بدورية مراقبة للمنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأرجنتينى، وهى المنطقة التى تمارس فيها كل الحقوق الاقتصادية للدولة من خلال استغلال الموارد وآخر موقع معروف عنها فى منطقة العمليات هو خليج سان خورخي ، على بعد 240 ميلاً بحريًا (حوالي 440 كم) من الساحل.

 

3. منذ تلك اللحظة، حاولت البحرية الأرجنتينية مرات عديدة البحث باستخدام كافة الوسائل والأفراد والمعلومات دون إدخار أى جهد، مع العديد من المساعدات الدولية، ولكن لم تفلح تلك المحاولات نهائيا، وحاولت 19 دولة مختلفة وشارك حوالى  4 ألاف رجلا و28 وحدة بحرية و 9 طائرات فى محاولات البحث، واستخدام تقنيات تحت الماء، ولكن كلها باءت بالفشل، حتى توقف البحث فى 30 نوفمبر الماضى، وتم اكتشاف سفن آخرى غارقة للصيد والنقل.

 

4. فاجئتنا اليوم وزارة الدفاع الأرجنتينية بأن شركة أمريكية تدعى Ocean Infinity ،  والتى استأجرتها حكومة الأرجنتين استطاعت العثور على حطام الغواصة تحت قاع البحر ولكن على عمق حوالى 800 متر، بواسطة أجهزة كشف متقدمة.

 

5. حتى الآن لم يتم انتشال الغواصة من تحت  مياه البحر، ولكن أقيمت اليوم وبعد مرور عام المراسم الدينية فى القاعدة البحرية الأرجنتينية لأسر الضحايا، والذى خضعوا لجلسات نفسية خلال ذلك العام،  وتواجد الرئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكرى، ووزير الدفاع ونائبه.

 

 

 

 

 

 

 

 


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