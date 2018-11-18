تعرف على تفاصيل استعدادات تجميل مدينة العريش

شمال سيناء - محمد حسن

تستعد مدينة العريش بشمال سيناء لتنفيذ خطة تجميل ونظافة متكاملة وأعلن ذلك اليوم اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، موضحا أنه سيتم إزالة جميع المخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية، بالتنسيق بين مجلس المدينة وشركة النظافة.

جاء ذلك خلال لقاء للمحافظ مع شركة النظافة بحضور العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، واللواء وليد المعداوى، رئيس مركز ومدينة العريش، والعميد محمد عبد المجيد، مدير شركة النظافة.

وخلال الاجتماع تم وجه المحافظ بنقل القمامة بصورة يومية من المناطق الوسيطة وعدم تركها لليوم التالى ، واتخاذ الإجراءات القانونية للمواطنين الذين يقيمون بإلقاء مخلفات البناء فى الكتلة السكنية والشوارع ،مع قيام مجلس مدينة العريش بتحرير مخالفات للمواطنين المخالفين، والتزام شركة النظافة بالعقد المبرم مع مجلس المدينة من حيث عدد العمال، وعدد السيارات والمعدات والعمل على ثلاث ورديات ، ورفع القمامة أولا بأول ونظافة وكنس الشوارع.